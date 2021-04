Piden la presencia de Esteban en el Senado

“A tomar cafecito acá no va a venir seguro y eso habla de la responsabilidad de los senadores, que necesitamos información. Necesitamos que el funcionario venga a dar las explicaciones que tenga que dar”, sostuvo.

El legislador afirmó que en Salta las cifras indican que tenemos una mejor situación respecto a la relación entre la cantidad de vacunas recibidas y aplicadas hasta la fecha, lo que demuestra que aquí “se están haciendo un poquito mejor las cosas porque no hay tantas vacunas guardadas”.

“Lamentablemente faltan vacunas en el país y no hay una campaña que diga: ‘señores no tengan miedo hay que vacunarse’” afirmó Durand Cornejo antes de solicitar nuevamente ante sus pares que se realicen las gestiones con el gobernador Gustavo Sáenz, para sea él quien ordene esta visita de Esteban al Senado, “porque evidentemente al señor parece que no le gusta venir acá”.