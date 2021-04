Neuquén: siguen piquetes en Vaca Muerta y operadoras anticipan que faltará gas y petróleo

Los trabajadores de la salud rechazaron bono de $30.000 y ratificaron los bloqueos de rutas en una decena de localidades. Las empresas de hidrocarburos anunciaron que no podrán cumplir el Plan GasAr. Neuquén perdió $50 millones en regalías.

Los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén rechazaron el bono extraordinario no remunerativo de $30.000 que decretó el gobierno provincial y ratificaron los cortes de ruta, tras siete días de piquetes en varias localidades. Las medidas afectan directamente a la zona de la paralizada Vaca Muerta, que lleva perdidos más de u$s10 millones desde el inicio del conflicto para las empresas y unos $50 millones en regalías para la provincia, además de más de 50 estaciones sin stock de combustibles.

Ante esta situación, se profundizó el desabastecimiento de naftas en la región, peligra la provisión de alimentos e insumos básicos por los más de 1.200 camiones varados y las productoras de hidrocarburos advirtieron que no podrán cumplir con el plan Gas.Ar y que podría faltar gas no solo en el invierno, sino en los próximos días, particularmente en la zona del área metropolitana de Buenos Aires.

La respuesta de los autoconvocados al bono de $30.000

“El gobierno saca un bono en 3 cuotas de $10.000 que se constituye en una suma en negro que no impacta en los demás ítems del salario ni en las jubilaciones. Es decir, no contempla ninguno de los puntos que le venimos manifestando en las distintas reuniones”, sostuvieron los trabajadores de la salud, tras la decisión del gobierno de Omar Gutiérrez de otorgar una “Asignación Covid” a pagar en abril, mayo y junio.

“Exigimos 40% al básico y continuidad de la mesa de mediación para abordar el total de las reivindicaciones planteadas”, indicaron en un comunicado, donde ratificaron todos los bloqueos.

Lihuen González, del hospital Horacio Heller de la capital neuquina, expresó su rechazo a la propuesta adoptada. "A los autoconvocados nos ningunearon desde que empezó el paro. Nos trataron de delincuentes y deslegitimaron nuestra protesta porque no teníamos ningún gremio que nos apoye", dijo a FM 89.3 de Neuquén. "El común denominador en cada marcha es el cansancio. Estamos muy cansados, y no de ahora, desde el año pasado", agregó.

Los piquetes siguen intactos en varias localidades

En este marco, tras una movilización y una conferencia de prensa en el centro de la ciudad capital, resolvieron mantener los reclamos, tras 48 días de conflicto. Así, este miércoles continúa interrumpido el tránsito en las localidades de Añelo, Vista Alegre, Zapala, Plaza Huincul, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Chos Malal, Junín de los Andes y Villa la Angostura, entre otras.

También se sumaron piquetes de los ceramistas de la ex fábrica Zanon que reclaman por un corte de luz desde el viernes pasado y en apoyo a los autoconvocados en la Ruta Provincial N° 7, a la altura del parque industrial de Neuquén.

El martes un grupo de transportistas turísticos y dueños de colectivos de larga distancia cortaron el paso en los puentes carreteros que unen Neuquén-Cipolletti contra las nuevas medidas de restricción nacionales, pero el bloqueo fue levantado el miércoles a primera hora.

En Añelo, ciudad cabecera de Vaca Muerta, hay piquetes en sobre la Ruta 7 a la altura de la estación de servicio Shell y en el barrio La Meseta, sector Bajada de las Patrias; y sobre la Ruta Provincial 17 en el ingreso al yacimiento Loma Campana de YPF; en la intersección con la Ruta Provincial 1 y en el acceso a la Calera.

Peligra el abastecimiento de combustibles en Neuquén, Río Negro y La Pampa

Las protestas en los alrededores de Vaca Muerta y en la puerta de la refinadora de YPF en Plaza Huincul generaron un desabastecimiento parcial de combustibles en decenas de localidades de la región, como Centenario o Plottier. Según dijo Carlos Pinto, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, si se mantienen los cortes “varias estaciones van a quedar totalmente cerradas”.

De hecho, ya se registran faltantes de combustibles no solo en Neuquén, sino también en varias localidades de Río Negro, como Bariloche, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Jacobacci y Comallo, pero también en el sur de La Pampa.

“Puede ser que YPF empiece a despachar de plantas cercanas, como de Comodoro Rivadavia o Luján de Cuyo, en Mendoza. Por ahora tienen esperanza que esto se resuelva”, remarcó Pinto en diálogo con Ámbito.

También comenzó a faltar alimentos y mercaderías

Pero a la falta de combustible también se sumó el desabastecimiento de alimentos y otras mercaderías. El diario Río Negro reveló que Eduardo Del Prete, gerente regional del supermercado La Anónima, confirmó que a la sucursal de Añelo no llegaba mercadería normalmente y que también ocurre lo mismo en Rincón de los Sauces, Zapala y Plaza Huincul.

El intendente de Añelo, Milton Morales, confirmó los faltantes y advirtió que la situación puede empeorar. "Hay productos que ya empiezan a faltar y esto también preocupa mucho. Los negocios más céntricos y un poco más grandes son los que ya empiezan a marcar los faltantes que van teniendo y esto hace que se empiece a alertar que esto se va agravando", dijo a la AM550.

En este marco, el jefe de Gabinete provincial, Sebastián González, aseguró que los daños son "enormes" y que en siete días Neuquén perdió $50 millones por las regalías petroleras que no ingresaron por la parálisis de la actividad en Vaca Muerta. "No sé cómo se resuelve porque ahora la pelota está en las cancha de la personas que están sobre la ruta. Desde el Gobierno hemos dado un paso importante y un paso costoso. Ahora quienes tienen que empezar a tomar acciones deliberadas son los que están en la ruta”, señaló a la radio LU5 AM 600.

Las productoras de hidrocarburos piden la intervención de Nación

En paralelo, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de la Energía (CADE) expresaron por carta a las autoridades nacionales y provinciales su preocupación por la parálisis de Vaca Muerta y anticiparon que por los piquetes faltará petróleo y gas.

Los empresarios nacionales y extranjeros aseguran que los piquetes impactan en forma directa sobre el Plan GasAr, que busca potenciar la producción de gas para garantizar el abastecimiento durante el próximo invierno. La mayor dificultad es el retraso en la perforación de nuevos pozos, enganche y construcción de la infraestructura de superficie, señalaron desde una de las principales operadoras del país. Así, se contabiliza una pérdida de 1 millón de metros cúbicos día de gas y más de u$s10 millones acumulados, que pronto escalarían a al doble.

“La suspensión total de actividades a la que nos vemos obligados significará también, muy probablemente, una reducción de la provisión de hidrocarburos en el invierno, a la vez que plantea serios inconvenientes a las empresas de esta Cámara para cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Plan GasAr”, remarcó Carlos Magariños, CEO de CADE, en la misiva enviada al gobernador Gutiérrez, al secretario de Energía, Darío Martínez y a los ministros Martín Guzmán, Eduardo De Pedro y Santiago Cafiero.

Según advirtieron los empresarios, los bloques tiene un “enorme impacto” en el normal desarrollo de las actividades, ya que impiden el transporte de personal, de contratistas, la circulación de equipos, la explotación y desarrollo de los yacimientos, incluyendo operación de pozos, plantas e infraestructura, mantenimiento de los mismos y actividades de perforación, terminación y reparación.

La CEPH reclamó a la Nación y la provincia que tomen las medidas necesarias para hacer cesar estas las afectaciones y remarcaron que la interrupción de las actividades ocurre en un contexto de plena utilización de la escasa capacidad existente para la fractura de nuevos pozos, que requieren fracturas masivas y otras actividades relacionadas. “Todo ello afectará, sin dudas, los niveles esperados de producción de petróleo crudo y gas natural, debido a la imposibilidad para muchas empresas de dar continuidad a determinados servicios”, señaló el director ejecutivo de la cámara Manuel García-Mansilla.

Ámbito.com