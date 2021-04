Una enorme mancha se apodera del lago del Parque San Martín: evaluarán sus componentes químicos

Desde el fin de semana pasado, una mancha oscura se extiende sobre la superficie del lago del Parque San Martín causando preocupación entre los vecinos.

“Esto empezó entre el sábado y domingo, empezamos a ver la mancha y como crecía”, relató – por Aries – Carlos Occhipinti, concesionario del espacio. Explicó que, ante el suceso y temiendo que pudiese traer inconvenientes a la fauna del lago, extrajo muestras del líquido y lo llevó a un laboratorio para que lo analicen.

Señaló, asimismo, que en el propio laboratorio le informaron que no se trataba de aceite pero que, en definitiva, los resultados recién se conocerán el próximo viernes.

“La chica que me atendió hizo unas pruebas preliminares y confirmó que no era este producto; sin embargo, me llamó la atención que me preguntara si teníamos algarrobos alrededor del lago, cosa que es así”, indicó el empresario.

Aparentemente, podría tratarse de una resina que despide esta planta arbórea y que no representaría mayor inconveniente para los patos y peces que habitan el lago.

“Años anteriores pasó lo mismo, evidentemente es una planta la causante. No hay olor feo, los animales están en perfecto estado”, concluyó Occhipinti.