Denuncian plagio en la Cámara de Diputados de la Provincia

En el filo del cierre del debate de la primera sesión ordinaria de la Cámara baja provincial, diputados advirtieron de una posible maniobra que no es nueva en las generales del ámbito legislativo: utilizar un proyecto de otra legislatura, como propio.

El proyecto tratado en Salta el martes último lleva la firma como autora de Socorro Villamayor, diputada por Capital, y propone establecer la obligatoriedad de exhibir una leyenda que diga “Si sos testigo o víctima de trata, llamá gratuitamente al 145, las 24 horas. Sin clientes no hay trata”.

Luego de que Villamayor defendiese el proyecto, diputados señalaron que la idea original no sería de la firmante.

“Esta iniciativa no viene de acá, hemos podido localizar que existe un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe presentado por la diputada Arcando que el centro es lo mismo que este proyecto, quisiera saber en honor a la honestidad intelectual de la autora si realmente tomó de ahí la idea; no está mal tomar ideas, está mal no decir que se tomó una idea”, expresó el diputado opositor Carlos Zapata.

En tal momento, quien continuó con una prédica similar fue la oficialista Mónica Juárez quien con sorna y casi entre risas, reflexionó: “quería mostrar el apoyo al proyecto de la diputada de Santa Fe Arcando. La legislatura de allá demuestra que podemos copiar ideas muy buenas. Esta copia vale la pena. Desde mi bloque queremos apoyar y agradecerle la idea a la diputada Arcando”.