Diputados: Socorro Villamayor reemplaza a Lucas Godoy en el Consejo de la Magistratura

María del Socorro Villamayor representación de la mayoría será miembro titular del Consejo de la Magistratura mientras que como suplente se designó al diputado Javier Diez Villa. Ambos reemplazarán a Lucas Godoy y a Emilia Figueroa respectivamente.

También en representación de la mayoría, se eligió al diputado Gonzalo Caro Dávalos, en reemplazo de su par Baltasar Lara Gros.

Los cambios fueron aprobados con siete votos negativos, uno de ellos el del legislador Lara Gros, quien manifestó no estar en contra de las personas designadas sino con las formas.

“En la ley está dicho que los consejeros designados duran cuatro años, yo no he dejado de ser parte de esta Cámara. Si bien he pensado en renunciar no ha primado el diálogo, he sabido reconocer la mayoría, no formo parte del oficialismo ni del Gobierno actual”, planteó Lara Gros y anunció que recurrirá a la Justicia.

Ju

Jurado de Enjuiciamiento

Por un período de dos años, se designa en el Jurado de Enjuiciamiento por la mayoría Esteban Amat como titular y Patricia Hucena como suplente en representación de la mayoría. En tanto, por la minoría se procedió a la designación de la diputada Alejandra Navarro como titular e Iván Mizzau como suplente.

Además, serán abogados de la matrícula en representación de la Cámara en el Jurado, Pedro Mellado y Raúl Medina como titular y suplente respectivamente. Los cambios fueron aprobados por amplia novedad.