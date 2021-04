Para Arroyo, en la gestión Romero hay “mucho anuncio y mucha foto”

La edil cuestionó la utilidad de tratar en la sesión el Proyecto de Ordenanza, presentado por el concejal Raúl Córdoba, que propone implementar modificaciones en lo referido al monto de las multas por conducir con más de cero miligramos de alcohol por litro de sangre o bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos que alteren los parámetros normales para la conducción segura.

“¿Sirve aumentar las multas si no tenemos personal de tránsito que controle? Me parece que el autor del proyecto, tiene toda la buena intención con este proyecto de ordenanza pero si la Municipalidad no mejora y no tiene personal de tránsito capacitado, no mejora las instalaciones, no tiene alcoholímetros para hacer los controles estamos realmente en un problema”, concluyó.