Advierten que los cambios en ANSES deben ser estructurales

Por Aries, Antonio García, delegado de los trabajadores de ANSES, informó que la semana pasada ya habían sido anoticiados sobre la salida de Marcos Vera y Susana Aramayo de la jefatura del organismo.

“Nos dijeron que era por una cuestión operativa. Cabe aclarar que nosotros estamos monitoreados con el tiempo de atención, la cantidad de personas que ingresan, etc., por lo que hay objetivos que cumplir”, señaló.

Al momento de los motivos que impulsaron las desvinculaciones – apuntó García – les advirtieron que efectivamente los porcentajes de atención no llegaban a cumplir lo pautado desde Nación, es decir, no habían cumplido los objetivos propuestos.

“Ahora vino gente de Buenos Aires y dice que va a enderezar el barco”, sostuvo el delgado y continuó: “Bueno, no se trata de eso, tenemos problemas de vieja data que aún no tienen solución. El edificio que tenemos no alcanza ni tampoco el personal”.

Así, explicó, dada la demanda existente, ANSES necesitaría un edificio de la mitad del tamaño del CCM – ejemplificando – y mayor personal para lograr la atención.

“Lo que tenemos hoy en día es un paliativo por abril”, finalizó García.