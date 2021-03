Silvia Troyano recordó su supervivencia durante el terrorismo de Estado 

En diálogo con Hablemos de Política, Troyano señaló que el 24 de marzo es un día muy triste por los recuerdos que parecieran no superarse. “Mi mirada hacia Argentina hoy tiene esperanza, hemos pasado muchos gobiernos y traiciones pero seguimos luchando”, indicó.

Planteó que en una fecha como esta se deben hacer homenajes a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes no abandonaron jamás la bandera de la búsqueda de desaparecidos.

“Hubo gobiernos que hicieron bisagra en los valores más importantes de la política como la mística, el compromiso y la solidaridad. El vedetismo en la política muchas veces ha tirado por la borda principios y luchas por ver otro país”, dijo Troyano y cuestionó que muchos llegan hoy sin haber militado, a pesar de que la militancia es lo más lindo que tiene la política.

La dirigente recordó a referentes como “Anita María Giacosa que militaba a pie sus principios” y a quienes formaban parte del diario El Intransigente por cuidarla tanto luego del asesinato de Luciano Jaime (1974).

“Me acordé de Blanquita Martinelli con quien yo militaba y estuvimos presas juntas. Ella se fue a Méjico y no volvió más, hoy es decana de la facultad de Psicología. Me acordé de otras personas con las que compartí y ya no están. Igual soy optimista, porque de no serlo me hubiera quebrado en el camino”, manifestó Silvia Troyano.