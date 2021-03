Puggioni: “Urtubey y Sáenz fueron empleados públicos toda su vida y no tienen amigos pobres”

Puggioni indicó que la provincia tiene petróleo, gas, soja, litio pero dejamos que todos esos recursos sean manejados por empresas extranjeras. “Salta tiene una potencia para que todos vivamos mejor, para que tus hijos vayan a la universidad, pero pareciera que nunca vamos a ser industriales, que ahora en las narices nuestras nos van a robar el litio”, advirtió.

“Urtubey y Sáenz fueron empleados públicos toda su vida. No tienen visión de lo que es desarrollar la economía, porque aparte no les interesa. No tienen amigos pobres. Solamente el puntero al que le dan la bolsa de comida para que reparta”, indico el empresario.