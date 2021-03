Caso Macarena Blanco: “El marido estaba muy tranquilo”

Luego de varias horas desaparecida, el cuerpo de Macarena Blanco Domínguez, de 28 años, fue encontrado en un departamento de calle Alvarado al 1700; había sido brutalmente asesinada. Vecinos vieron rastros de sangre en el lugar e inmediatamente dieron aviso a la policía; que, al llegar al edificio, constató que se trataba de la joven.

El pedido de justicia por este femicidio fue uno de los ejes centrales de la movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la ciudad.

Adriana Mejías, docente de Macarena en algún tramo de su vida, señaló que la joven no tenía más que su pareja y su hijo en la provincia, ya que toda su familia era oriunda de Buenos Aires.

“Compartimos muchas cosas, las chicas nos cuentan los problemas que tienen y demás”, indicó la educadora y relató el momento que le tocó vivir cuando la pareja de la víctima de femicidio llego hasta su domicilio particular con intenciones de encontrarla.

El hombre, sostuvo, llegó a su casa el sábado cerca de hora 19:45 preguntando si ella sabía en qué clínica estaba haciendo pasantías Macarena.

“Yo le expliqué que nosotros no tenemos esa modalidad. Estaba con su hijo. Me dijo que creía que trabajaba en la Clínica del Niño Jesús; llamé por teléfono, puse el altavoz y pregunté si era así; me dijeron que no”, aseguró Adriana y continuó: “Él estaba muy tranquilo. Yo estaba más nerviosa porque ella tenía epilepsia y pensé que podía haber tenido un episodio en la calle, por eso comenzamos a llamar a los hospitales y clínicas”.

Por otro lado, la docente apuntó que Macarena le había comentado que su esposo era muy indiferente, que le daba la sensación de que a él le daba lo mismo lo que hiciese y que, en definitiva, la comunicación entre ellos era nula.

“Después el hombre me dijo que sabía que ella se trasladaba en un remis todos los días, pero que no sabía ni qué empresa era”, añadió la mujer y dijo sentirse extrañada por la situación que hacía suponer un completo desconocimiento sobre la vida y actividades diarias de Macarena.

Curioso es que durante la manifestación por el 8M comenzó a circular el rumor de que la joven estaba siendo obligada a ejercer la prostitución y que, su femicidio, estaría relacionado a una red de trata de personas que operaría en la provincia.

“Nadie sabía nada de esta actividad. La deben haber obligado a ejercer la prostitución”, sostuvo al respecto Adriana.