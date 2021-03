Hospital de Tartagal: Martinich dice que debe irse el gerente y el Ministro

Los cuestionamientos a raíz de las irregularidades en la gerencia del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal siguen aportando a la polémica. Esta vez, la diputada MC, Gabriela Martinich fue contundente al decir que no sólo debería renunciar el gerente de ese nosocomio sino también el ministro Juan José Esteban.

“Se quebró el diálogo y la convivencia entre los médicos y hay un pase de factura que ha llevado a esta situación. Acá no hay lugar ni para el ministro, ni para el gerente ni para los médicos que no se quisieron vacunar y no dan el ejemplo”, dijo la dirigente tartagalense.

Planteó además que “Tartagal la pasó muy mal durante la pandemia, con muchas pérdidas de vida y meses encerrados y necesitábamos a todos” y agregó que “se tienen que ir todos”.

Cabe recordar que los informes tanto de la Sindicatura como de la Auditoría de la Provincia, constataron las irregularidades en el Hospital de Tartagal.