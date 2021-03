Reforma Constitucional: Godoy quiere limitar mandatos, pero no avanzar sobre la Corte

Por Aries, el diputado Manuel Santiago Godoy aseguró que la Reforma Constitucional es necesaria en cuanto a limitar los mandatos de los Ejecutivos, sin embargo, dijo no encontrar motivos para perpetuar a los jueces de Corte.

“Estoy de acuerdo con la Reforma”, sostuvo Manuel Santiago Godoy, diputado provincial, al ser consultado sobre el tema. Recordó, en este sentido, que fue autor de un proyecto con tal fin presentado casi en simultáneo con el actual proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial.

Si bien este proyecto de Reforma fue presentado hace años, dijo Godoy, tuvo la intencionalidad política de ganar las elecciones.

“Creo que los cargos Ejecutivos hay que limitarlos a dos, es decir, ocho años”, disparó.

No obstante, se mostró en contra de que la Reforma avance sobre la Corte.

“No me imagino que una Gobernador se vaya y deje de por vida nombrados los miembros”, indicó y completó: “La inamovilidad no garantiza la buena Justicia. Me parece que deben concluir sus mandatos y deben irse”.