Señalan que buscan distraer a los salteños con la reforma de la Constitución

El diálogo con Hablemos de Política, el referente del partido comunista, Leonardo Juárez, criticó la próxima reforma parcial de la Constitución Provincial y opinó que será “cosmética y no profunda”. Lo único significativo, dijo el dirigente comunista, es el intento de perpetuar a los jueces de la corte para asegurar impunidad.

"La reforma de la Constitución parcial que plantea el gobierno de la provincia siempre viene bien para distraernos", aseguró Juárez e hizo notar que se evade el debate sobre los temas sociales que preocupan.

"No sé cómo se puede poner discutir la reforma parcial de la Constitución con el terrible nivel de crisis que ostenta la Argentina y más Salta, que es una provincia dependiente de un país dependiente con un mundo en crisis", dijo.

“Habría que pensar cómo le resolvemos el problema a las comunidades originarias que se están muriendo de hambre y no tienen agua potable, no tienen baño, no tienen nada. Esas cosas nadie quiere discutir”, afirmó Juárez.

En su visión, “vamos a un una economía de penuria, que impondrá un proceso represivo”, porque en un país que solamente es competitivo en términos de sus exportaciones de granos “hay una parte de la Argentina que está sobrando porque este país funciona para la Pampa húmeda”.