Godoy propone que los límites a las reelecciones comiencen con los mandatos en curso

El legislador indicó que luego de la reforma de la Constitución provincial de 1998, hubo dos intentos más de reforma, una en 2003 en la que el exgobernador Romero plebiscitó la reforma con una elección.

Para el segundo caso, citó que “nadie cuenta una gran picardía de Urtubey” cuando envió una ley al Senado para disponer la inamovilidad de la Corte.

“El Senado lo aprueba y acá en diputados no le daban los números porque no queríamos la inamovilidad. Le dijimos que no lo íbamos a aprobar y Urtubey creó una nueva figura parlamentaria constitucional que no existe, y fue el retiro del proyecto por parte del Gobernador”, dijo Godoy.

En relación al contenido del proyecto que habilita la reforma constitucional, Godoy dijo que su mandato actual sea contado como uno, al igual que el de los senadores, intendentes y el Gobernador “para evitar trampas”.

Finalmente, consideró que “no hay mejor manera de experiencia legislativa que la repetición de los mandatos, no así en los cargos ejecutivos” y agregó que en Estados Unidos o Inglaterra pasa lo mismo, pese a ello, aclaró que no busca más de un mandato en el caso que decida postularse nuevamente.