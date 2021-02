La convertibilidad fue uno de los aciertos del Gobierno de Menem

El ex vicegobernador de Salta y senador MC, Ricardo Gómez Diez, habló por Aries sobre la figura del expresidente Carlos Menem. Destacó que “logró estabilizar la economía” aunque fuero tiempos difíciles para la provincia por su fuerte déficit fiscal y sin inflación no había manera de licuarlo.

Tras reconocer que el ciclo y el plan económico de Menem no finalizó bien, “lo más destacable es que llegó a gobernar la Argentina 10 años porque tenía un gran carisma que lo distinguía del resto de la dirigencia política”.

Recordó que como senador nacional compartió períodos tanto con Menem como con Antonio Cafiero.

“Un día le preguntó a Cafiero como fue la interna justicialista con Menem, me hizo un pantallazo de eso y cuando termina de contarme le digo que es una lástima que usted se haya perdido la presidencia de la Nación, me dijo: tengo un consuelo, me ganó un fuera de serie. Esa frase me quedó grabada para siempre”, contó Gómez Diez.

Además, indicó que el Plan de Convertibilidad permitió terminar con la inestabilidad económica que por la hiperinflación golpeaba a todos los sectores de la sociedad.