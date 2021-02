Piden que Sáenz desestime tratar la reforma constitucional este año

“La discutamos el año que viene. La Argentina va a estar muchísimo mejor y los salteños y salteñas van a estar mejor. Discutamos ahora los temas importantes de Salta y démosle calidad de vida a nuestros hijos. Dejemos otra provincia”, pidió públicamente Ares.

“Estoy a favor de una reforma constitucional soberana, donde podamos discutir todos los temas de cara a la gente, en un proceso participativo y no en una reforma a libro cerrado, una reforma del poder, de la política discutiendo quién sucede a quién y cuantos mandatos. Eso para mí está fuera de lugar en este momento”, expresó.

Para la referente del Frente de Todos, llama la atención que el gobernador se distancie “de lo que verdaderamente necesitan las personas”. “Es una persona con muchísima experiencia que siempre ha estado en contacto con la realidad, y ha hecho una carrera extraordinaria, y que en este momento proponga discutir si un mandato de 4, de 8 o de 12 años en vez de discutir qué vamos a hacer con los comerciantes de Salta, cómo va a ser el retorno de las clases, etc, etc. Me parece que es un distanciamiento enorme de lo que le pasa a las personas y ahí tenemos que estar, decirlo y plantearlo con respeto”, finalizó.

Para la funcionaria, es necesario discutir la reforma cuando la pandemia pase y la preocupación de todos nosotros no sea la vida y la salud de un ser querido o la nuestra y manifestó que “elegir convencional constituyente en el mismo momento que elegís senador o senadora del distrito, diputados y concejales, confunde a las personas”.