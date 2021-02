La Mesa de Enlace pedirá una audiencia con Alberto Fernández por la amenaza de un nuevo aumento de las retenciones

Lo decidieron los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni (FAA) en una reunión que realizaron este lunes antes del mediodía.

"La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifiesta su más absoluta consternación ante las declaraciones del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en las que acusa a todos los productores argentinos y al campo en general de ser los responsables del aumento de los precios y los amenaza con implementar un aumento de retenciones o cupos de exportación, dos medidas devastadoras para la producción", expresaron este lunes en un comunicado.

El escrito además cuestiona al jefe de Estado por "amenazarlos públicamente" con el incremento de las retenciones, "a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento, humillándolos, una vez más, con una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación".

El domingo, el Presidente manifestó en un reportaje con Página 12 que el Estado "sólo tiene dos canales para resolver el problema" de los precios de los alimentos. Haciendo referencia a los aumentos en la carne, y si bien dijo que son herramientas que "preferiría no usar", advirtió que podría "subir las retenciones, que en este momento están acotadas, o poner cupos: decir 'esto no se exporta".

La reacción de las entidades agrarias y de la oposición no se hicieron esperar, quienes coincidieron en minimizar que los productores no tienen injerencia en "los precios que tienen en góndola" y que los productores no son "formadores de precios”.

Actualmente las exportaciones de soja están gravadas en 33% y para subirlas se requiere el voto del Congreso. El trigo y el maíz pagan 12% y podrían subirse hasta 15% por decreto. En diciembre de 2019, el Congreso aprobó la ley de Solidaridad Social y reactivación Productiva, instrumento que le permite incrementar las retenciones.

"Los productores no somos formadores de precios", afirman desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. E insisten en que la composición del precio final son "los costos provenientes de otros eslabones de la cadena y, sobre todo, del Estado, a través de los impuestos y tributos".

Finalmente, critican la postura de atar a los productores en nombre de "la mesa de los argentinos", lo cual señalan que es "es peligroso, ya que pretende crear una falsa dicotomía y una grieta donde no la hay".

"La gran mayoría de los argentinos valora la actividad de los productores y el hecho de que aun en plena pandemia continuaron produciendo y trabajando, arriesgando su salud y la de sus familias. Mientras otros gobiernos destacan el rol de sus productores, el nuestro nos vapulea y enfrenta al resto de la ciudadanía", concluye el comunicado, que pone a disposición a todas las entidades para reunirse con el mandatario.

Clarín