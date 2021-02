“Me saqué, no correspondía y pido disculpas”, afirmó Paredes tras la viralización de un audio contra Esteban

La diputada por el Departamento San Martín, Gladys Paredes, habló por Aires sobre la viralización de un audio donde se expresó en durísimos términos contra el Ministro de Salud, Juan José Esteban.

Sostuvo que se trató de una conversación privada y que no tendría que haber trascendido. “Ese día me saqué, estallé por los reclamos de los compañeros del Hospital y me expresé de una manera que no era la correcta. Pido disculpas públicas”, dijo la legisladora.

Paredes recordó que presentó en septiembre del año pasado y ante el Ministerio de Salud las denuncias contra el gerente del Hospital Juan Domingo Perón por millonarias irregularidades y que, hasta la fecha, no obtuvo respuestas.

“Hay un camino legal que seguir pero hasta el propio Ministro dijo que el resultado de la auditoria fue nefasto y cuando me trasladaron las quejas estallé”, reconoció la diputada.