Habrá una Unidad Fiscal especial para el juicio contra el comisario Mamaní

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal para la tramitación de la causa que tiene al comisario Walter Mamaní como principal imputado y radicada en el Tribunal de Juicio, Sala II, Vocalía 3 del Distrito Judicial Sur – Metán, como Tribunal Unipersonal de Juicio. La integrarán las fiscales Verónica Simesen de Bielke, María Celeste García Pisacic y el fiscal Nicolás Rodríguez López.

La representación del Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Mamaní y otros cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, será ejercida de manera conjunta por las fiscales penales, Verónica Simesen de Bielke y María Celeste García Pisacic y el fiscal Nicolás Rodríguez López.

La medida fue adoptada por el procurador general, Abel Cornejo, al sopesar la importancia de la causa y con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en el marco de lo establecido por el artículo 166 de la Constitución Provincial; el artículo 82 inc. c) de la Ley N° 7690 y sus modificatorias; el artículo 32 de la Ley 7328 y el artículo 2 inc. c) de la Ley N° 7839; que establece “la participación conjunta en juicio cuando por la importancia y complejidad del caso lo disponga la Procuración General de la Provincia”.

La causa caratulada “Mamaní, Walter Ezequiel Omar por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real con coacción en calidad de autor; Giménez Juan Francisco por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza todo en concurso real con coacción en calidad de autor; Díaz, Julia Antolina y Argañaraz, Sergio Luis Carlos por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones con fines de venganza, todo en concurso real en calidad de autores y Vizgarra, Franco Matías por privación ilegítima de la libertad y vejaciones con fines de venganza, todo en concurso real en calidad de autor en perjuicio de Diez, Luciano”, se encuentra radicada en el Tribunal de Juicio, Sala II del Distrito Sur – Circunscripción Metan, a cargo del juez Ramón Alberto Haddad.