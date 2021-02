Paritarias: Docentes Autoconvocados piden que el gobierno los reconozca como interlocutores legitimados

En diálogo con Qué se dice, el dirigente de Docentes Autoconvocados, Angel Tolaba, aseguró que desde el Ejecutivo “no hay un reconocimiento para con Docentes Autoconvocados” y que el Gobierno tiene en frente a interlocutores que no están legitimados.

“Tendrán la legalidad, pero no tienen el apoyo de las bases docente”, sostuvo Tolaba y agregó quie los docentes están a favor de la presencialidad pero esperan que la discusión paritaria se lleve adelante “con interlocutores válidos”

El dirigente por Capital de Docentes Autoconvocados sostuvo que entre los temas a debatir en las paritarias “hay que discutir el protocolo porque hay muchas cosas que se han desfasado. Ya no tenemos sincronía, por ejemplo. Las vacunas van a llegar tarde. Se están apurando para poner a punto los establecimientos, pero no sabemos si van a llegar para el 1 de marzo”.

El docente sostuvo que luego de un relevamiento, se pudo determinar que “se están necesitando 1600 ordenanzas, porque el decreto de Urtubey paralizó las designaciones, no tenemos gabinetes psicopedagógicos, no se han designado docentes recuperadores y acompañantes. Tenemos falta de personal administrativo y recursos materiales, porque tenemos techos que se caen y baños que no funcionan”.