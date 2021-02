SpaceX puso en órbita 60 satélites y sigue ampliando la red Starlink

Un cohete Falcon 9 de dos fases despegó de Cabo Cañaveral (Florida) a primera hora del jueves, con los satélites en la punta y, aproximadamente nueve minutos más tarde, la fase uno de la nave se posó suavemente sobre la plataforma "Of Course I Still Love You" situada en el Atlántico, a 630 kilómetros de la costa.

Se trata del cuarto lanzamiento realizado por la compañía aeroespacial de Elon Musk en lo que va de 2021 y el número 17 de la serie Starlink.

También es la quinta vez que se usa la fase uno de este cohete Falcon 9, que se había utilizado por última vez hace 27 días, un récord en las cuentas de SpaceX.

La marca estaba hasta ahora en 38 días entre dos misiones. Cuando esté completa, la red Starlink estará formada por 1.440 satélites.

Desde 2010 ha habido 107 lanzamientos de cohetes Falcon 9 de la compañía de Elon Musk, propietario también de los automóviles eléctricos Tesla, y socio de la NASA en el programa para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional en naves comerciales desde suelo estadounidense.

El lanzamiento de este viernes estaba previsto para las 5:14 horas (10:14 GMT).

Inicialmente se planeó que salieran el jueves las dos misiones con menos de cinco horas de diferencia entre cada una, pero el miércoles SpaceX anunció que aplazaba una de ellas hasta el viernes para contar con más tiempo para los chequeos previos al vuelo.

Lado B del éxito

Un prototipo de cohete de SpaceX estalló al intentar aterrizar el pasado martes tras un vuelo de prueba, según mostraron imágenes emitidas en vivo por la propia compañía.

Se trata de la versión SN9 de la nave desarrollada por la firma del multimillonario empresario Elon Musk, que fue lanzada desde Boca Chica, en Texas, Estados Unidos.

La prueba es un paso más en un desarrollo aeroespacial que tiene como objetivo la posibilidad de viajar a la Luna y Marte.

El incidente es la segunda explosión de este tipo, ya que el anterior prototipo, el SN8, sufrió un accidente similar en la misma etapa de la prueba en diciembre pasado.

Entonces la firma SpaceX consideró que, a pesar de ello, el lanzamiento había sido exitoso. Hasta el momento, no hubo comentarios sobre el resultado de esta nueva prueba, más allá de comentarios de festejo en redes sociales.

La Administración Federal de Aviación (FAA, según su sigla en inglés) había retrasado la autorización de la prueba luego de determinar que la empresa de Musk había violado ciertos términos de su licencia en su accidentado intento anterior. Finalmente, se le dio autorización el lunes por la noche.

Clarín