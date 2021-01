Cristian Zurita se aleja de Central Norte

El ex jugador del cuervo anuncio en la ultimas horas que no seguirá como integrante del cuerpo técnico que conduce Ezequiel Medran por motivos personales.

Cristian Zurita anuncio los por que de su salida de "CentralNorte" expreso : me voy por cansancio, la verdad que estar así sin fines de semana ni feriado. A esto uno le causa un desgaste, son muchos años de lunes a lunes en el club y como uno ama al club da todo y más". Tengo una reunión con la dirigencia y ahí veremos. Siempre estoy a disposición de lo que se necesite y ahí veremos".

Ademas Lula agrego: "no creo sumarme a la dirigencia, no es algo que me llamo la atención nunca, yo ya venia hablando internamente con Medra, si uno no puede estar al 100% no es serio"