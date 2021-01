Para Zigarán el próximo intendente de Aguaray no podrá resolver la situación solo

El interventor destacó que “la desocupación en el departamento San Martín sigue siendo alta, entonces el municipio no tiene la proyección porque es una bolsa de desempleo” y consideró que para el próximo intendente de Aguaray será necesario “tener un equipo en Salta que siga apoyando”.

“Yo me puse a disposición del que venga porque no lo va a poder resolver solo”, indicó Zigarán y señaló que quien sea electo como intendente va a necesitar. “Al ser un interventor, tengo línea directa con ministros y coordinadores. La persona que venga no va a tener ese acceso inmediato como yo, porque aunque ese acceso tampoco me garantiza un flujo de dinero extra, si me prestan atención constantemente”, sostuvo.

“Si dejamos a un intendente y le soltamos la mano, voy a volver a ser el interventor a los 6 meses”, concluyó.