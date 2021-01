Kevin Benavides fue nombrado embajador internacional del deporte salteño

El documento sostiene que “en su larga trayectoria el piloto salteño, demostró consolidar un fuerte espíritu de superación y entrega total en todas las competencias en que participó desde sus primeros años como amateur, como así también en el profesionalismo, destacándose entre los pilotos del más alto nivel mundial”.

Por ello, es intención del Poder Ejecutivo distinguir a los salteños que se hayan destacado en las distintas disciplinas deportivas, en grandes eventos internacionales, considerando que la ejemplaridad deportiva contribuye a promover los valores del deporte, en beneficio del mejor desarrollo de la comunidad.

Al término del acto, Kevin Benavídes afirmó que “es un honor para mi recibir esta distinción, porque siempre fue mi sueño poner la bandera argentina y de Salta en lo mas alto del mundo” y señaló que en cada competencia “es un orgullo representar a mi provincia”.

El piloto salteño agradeció el recibimiento que tuvo al llegar a Salta y dijo que “desde que me recibió el mismo Gobernador en el aeropuerto, ver la caravana que me acompañó y sentir el amor de mi gente fue una profunda emoción; no me imaginaba todo lo que viví”.

Participaron del acto, el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña y el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas.