Polémica por el viaje en helicóptero de Alberto con Dylan a Chapadmalal

La Residencia de Chapadmalal es una de las dos oficiales de uso del presidente argentino, junto a la Quinta de Olivos. Desde el regreso a la democracia en 1983, algunos mandatarios la utilizaron más que otros. Por ejemplo, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner preferían trasladarse hacia El Calafate, mientras que Mauricio Macri y su familia viajaban asiduamente e incluso el ex presidente realizaba reuniones de gabinete. También se trasladaba en helicóptero.

En la cuenta oficial de Instagram que le crearon a Dylan, el perro de Fernández, compartieron una foto entre la mascota y el Presidente, con el siguiente comentario: "Alberto me llevó a volar por primera vez en helicóptero. Fuimos a Chapadmalal. ¡También va a ser la primera vez que conozca el mar!". La mayoría de los comentarios fueron avalando lo sucedido y pidiendo fotos y videos en el mar. Sin embargo también hubo usuarios que criticaron que el can "viaja en helicóptero y nosotros no".

Fabiola Yáñez también usó Instagram para contar sobre el viaje. "Vuelo bautismo de Dylan... amor perruno, días de descanso", escribió la Primera Dama.

En el posteo hubo elogios pero muchas más críticas que en la cuenta de Dylan. Sobre todo, críticas por las decisiones de la administración de Fernández, el manejo de la pandemia y las vacunas, además del uso del helicóptero y que se fueran "días a descansar".

En este sentido, Fabiola no dudó en contestar algunos comentarios adversos y fue muy dura con las respuestas dadas. "Si te despertaste con ganas de escribir, escribí algo más productivo", "la salud y el descanso de dos días para el Presidente es más que importante", "¿te parece mal que una vez el Presidente descanse? ¿o no tenías nada mejor que hacer que escribir por escribir? Pensá", fueron alguna de sus respuestas que reprodujo Infobae.

Fuente: Infobae