Arrestaron al golfista Ángel Pato Cabrera en Río de Janeiro

La policía federal brasileña capturó ayer por la tarde al golfista Ángel Pato Cabrera. El deportista fue encontrado en Leblon, uno de los barrios más exclusivos de Río de Janeiro, en el momento de la detención, según confirmaron fuentes de esa fuerza.

Cabrera estaba prófugo de la justicia de Córdoba desde agosto pasado por un proceso por violencia de género ejercida sobre su expareja Cecilia Torres, y su nombre había sido alcanzado por una alerta roja de Interpol.

El golfista, de 51 años, había llegado a Río de Janeiro el 31 de diciembre procedente de los Estados Unidos. Cabrera le contó a la policía brasileña que había abandonado la Argentina hace seis meses.

Agentes de la policía federal del cuerpo de cooperación internacional, con apoyo de policías del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, lo encontraron ayer por la tarde en compañía de una mujer en las cercanías de una plaza pública, a 200 metros de la playa. "Estaba tranquilo, no intentó escaparse ni esconderse", confirmó a la nacion una fuente de la policía brasileña.

En rebeldía, Cabrera viajó a los Estados Unidos y se mantuvo jugando en el PGA Tour en los últimos meses, mientras en la Argentina regía el pedido de captura. El argentino, único latinoamericano que ganó el Masters de Augusta, había decidido en noviembre no jugar dicho torneo por una intervención quirúrgica en la muñeca. Ese campeonato, uno de los cuatro Majors (lista en la que también figura el US Open, también ganado por Cabrera) de la gira profesional de golf había cambiado su habitual fecha de abril como consecuencia del freno de la actividad en ese momento por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En agosto pasado, el fiscal de violencia familiar Cristian Griffi había pedido la detención por entender que Cabrera había quebrado la orden de restricción que tiene sobre Torres, su expareja que lo denunció dos veces por violencia de género. El 21 de ese mes, la jueza Mónica Traballini había pedido la captura internacional a Interpol.

En ese momento, Cabrera participaba de torneos profesionales en los Estados Unidos, con alta difusión pública, pero de todas maneras no se hizo efectiva esa orden de captura internacional.

Cabrera había sido declarado en rebeldía al no concurrir a notificarse de un proceso de enjuiciamiento ante la Cámara Segunda del Crimen, por dos causas acumuladas por violencia de género en contra: una por "lesiones leves calificadas y amenazas", del 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" del 2018.

La Justicia admitió, de todas maneras, que el golfista no tenía impedimentos para salir del país y, en agosto pasado, su defensor Miguel Gavier, señaló que regresaría "cuando pudiese" y que no lo había hecho hasta el momento "porque no había vuelos".

Con la normalización del transporte aerocomercial en la mayor parte del mundo, el golfista, incluso, dejó los Estados Unidos e ingresó en Brasil sin que ese pedido de arresto apareciese en la base de datos.

El golfista permanece ahora detenido en la superintendencia regional de la policía federal, en el centro de Río de Janeiro, y tras pasar por trámites formales será llevado a una unidad del sistema penitenciario brasileño.

El Consulado de la Argentina en Río de Janeiro ya fue notificado por las autoridades y en las próximas horas se iniciará el trámite formal de extradición de Cabrera.

El gofista está acusado por autoridades argentinas de los delitos de lesiones corporales, hurto simple, desobediencia reiterada a la autoridad y amenazas. La oficina central de la Interpol en Brasilia había formulado el pedido de prisión para que Cabrera sea extraditado y puesto a disposición de las autoridades argentinas lo antes posible.

En diciembre pasado, el golfista había quedado acorralado por una nueva denuncia por violencia de género por su exesposa, Silvia Rivadero. La mujer se presentó ante la justicia para acusarlo por amenazas telefónica que habría recibido ese mes.