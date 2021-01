El salteño Kevin Benavides la figura de la Etapa 5 del Dakar

"Ha sido un día duro para mí. Al principio me he perdido, como la mayoría de los pilotos. Y después, en una duna he dado un gran salto y al aterrizar me he golpeado con la cabeza en el instrumental de navegación. He roto el GPS y me he hecho un corte en la nariz, que me ha hecho perder mucha sangre" lamentó el salteño.

"He seguido atacando pese al dolor y al golpe en la nariz. También me dolían los tobillos pero he podido sacar una buena etapa adelante con mucho esfuerzo. El Dakar es así. Veremos cómo me encuentro mañana" finalizó.