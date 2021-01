“El Gobierno no se va a mover ni un centímetro”, la respuesta oficial a las protestas del campo

En medio de la tensión creciente entre el Gobierno y la Mesa de Enlace tras le decisión del Ejecutivo de cerrar las exportaciones de maíz hasta marzo, desde el Poder Ejecutivo advirtieron que no se moverán "ni un centímetro", pese a la amenaza de medidas de fuerza.

"No se si la palabra es enfrentar. Son las tensiones de una sociedad, pero está claro que el gobierno no se va a mover ni un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos", dijo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en declaraciones a El Destape radio.

Esa fue la respuesta del Gobierno a la Mesa de Enlace, que anunciaría en las próximas horas medidas de fuerza ante el cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo.

Katopodis apuntó sus críticas a quienes, según él, "por una vez tienen que pensar en el conjunto de los argentinos".

"Por una vez, estos sectores a los que les ha ido muy bien tienen que pensar en el interés del país. El gobierno tiene que asegurar eso y es lo que va a hacer, y por eso tomó la decisión de las exportaciones con el maíz", remarcó el funcionario.

Y agregó: "Se trata de poder garantizar un proceso donde el esfuerzo lo hagan los que pueden hacerlo".

Este lunes, la comisión que integran Coninagro, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria evaluó por más de 3 horas la nueva medida lanzada por el Gobierno que impacta de lleno en el sector y en las próximas horas anunciaría las medidas de fuerza.

Tal como informó Clarín, acordaron ir a un cese de comercialización de granos y hacienda, aunque todavía resta definir la fecha del paro y la duración de la medida.

Será el segundo paro que realizará el campo en contra del Gobierno de Alberto Fernández. El primero había sido en 0 marzo de 2020 en protesta por la suba de las retenciones a la soja al 33% con un cese de comercialización por una semana.

Son las bases las que están ejerciendo mayor presión a sus representantes para decretar el paro. Una de las más combativas es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que ni bien se conoció la noticia sobre la suspensión del registro de Declaraciones Juradas de Venta al exterior (DJVE) del maíz, se declaró en estado de alerta y movilización.

El Gobierno decidió, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, suspender el registro de exportaciones de maíz con embarques que se programen antes del 1° de marzo, con el argumento de "garantizar el abastecimiento para quienes transforman este grano en carnes y huevos".

Al comunicar la medida, la cartera que conduce Luis Basterra indicó que "el objetivo es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear".

Clarín