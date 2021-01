El campo ya evalúa un paro con cese de comercialización y control de cargas

La Mesa de Enlace del campo, integrada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina, los cooperativistas de Coninagro y la Federación Agraria Argentina, se reunirá hoy por Zoom para evaluar la respuesta a la reciente decisión oficial de prohibir las exportaciones de maíz que, temen, podría ser seguida por más medidas contra el sector. Además, el miércoles a las 14 hora0s se reunirá la Comisión Directiva de CRA para evaluar respuestas concretas no sólo a la decisión del gobierno, sino a los reclamos de las bases rurales.

Así explicó el titular de CRA, Jorge Chemes, en declaraciones al programa “CNN Campo”, por CNN radio. “El ánimo de los productores es de mucha bronca; estalló la bronca contenida que venía de varias otras medidas. Salió a la luz, hay mucha bronca. La gente pide inmediatas medidas de protesta. Escucharemos a las Confederaciones sobre qué acción tomar, pero esto no va a pasar desapercibido; es un atropello al trabajo del productor, una medida totalmente inconsulta. Cuando el país necesita que produzcamos más, con 40 millones de habitantes en estado de pobreza, se hace todo lo posible para trabar la producción”, dijo Chemes.

Consultado sobre propuestas que se debatirán en Asambleas a realizarse en Bell Ville (Córdoba), Pergamino (Buenos Aires) y otros puntos del país, en las que productores autoconvocados reclaman un paro con cese de comercialización de granos y hacienda y control de cargas en las rutas, suerte de lock-out patronal, Chemes admitió que la Comisión Directiva de CRA las evaluará en su reunión del miércoles. “Lo estoy escuchando de nuestras bases de productores rurales y de los autoconvocados; hay una posición firme de protesta. Es lo que más predomina en este momento”, dijo, y señaló que la cuestión también se debatirá mañana en la Mesa de Enlace.

En ese sentido, desde Bell Ville, el productor autoconvocado, Germán Suárez, dijo en declaraciones a CNN Radio, “El gobierno no deja de sorprendernos con viejas recetas. En esta zona estamos soportando una sequia bastante preocupante y ahora la intervención del mercado le termina de poner la frutilla al postre. No sabemos que va a hacer el gobierno de ahora en adelante. seguramente se va a venir con un aumento de retenciones”. Y Román Gutiérrez, productor autoconvocado de Pergamino, agregó: “Si pedimos un paro de comercialización hay que hacerlo con control de cargas en todas las provincias. El último paro no fue el 100% efectivo porque era una risa: muchas empresas que tienen presencia en las entidades mandaban camiones”.

Fuente: Infobae