Para Giménez la política financiera de Salta no existe

“Eso quiere decir que esta provincia no genera recursos, no genera iniciativas, no produce, no tiene un plan, no mejora los ingresos”, indicó la legisladora y señaló que el Ejecutivo provincial prácticamente está gobernando con fondos que genera la Nación.

“Eso lo que está marcando es que la política financiera de la provincia no existe. No tiene incidencia. Todo lo que se hace se hace con fondos que destina la Nación para la provincia”, sostuvo la diputada del Frente De Todos.