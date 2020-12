El Congreso de EEUU aprobó un rescate de 900.000 millones de dólares por la pandemia

El Senado dio su visto bueno al rescate con 92 votos a favor y 6 en contra después de que la Cámara Baja hiciese lo propio con 359 favorables y 53 contrarios.

Los 900.000 millones del paquete de estímulo quedaron incluidos dentro de la ley de gasto para financiar la administración federal hasta septiembre 2021 por un valor total de 2,3 billones de dólares.

Para su entrada definitiva en vigor queda el trámite de la ratificación por parte del presidente saliente, Donald Trump.

Los puntos más llamativos del paquete de estímulo son el del pago de 600 dólares a todos los estadounidenses con ingresos menores a 75.000 dólares anuales y el subsidio al desempleo de 300 dólares semanales.

Estos beneficios podrían hacerse efectivos la próxima semana, según anunció el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El paquete de estímulo también incluye 325.000 millones de ayuda a las empresas (275.000 de ellos para el pago de nóminas), 45.000 millones de rescate a los sistemas de transporte público, 82.000 millones para escuelas, 20.000 millones para la distribución de vacunas contra el Covid-19 o 13.000 millones para cupones de comida.

Demócratas y republicanos anunciaron el acuerdo el domingo por la noche tras meses de negociaciones para incluir el rescate dentro de la ley de gasto para 2021. De 5.593 páginas, el proyecto de ley fue --por mucho-- el más grande de la historia en el país.

"Este acuerdo no incluye todo lo que quiero, por mucho", dijo el demócrata Jim McGovern, presidente de la Comisión de Normas, una añeja voz en el ala liberal del partido.

"Frente a nosotros está una disyuntiva simple. Es acerca de si ayudamos a las familias o no. Es acerca de si ayudamos a los pequeños negocios o no. Es acerca de si impulsamos las prestaciones (de cupones de alimentos) y fortalecemos los programas contra el hambre, o no. Y si ayudamos a los que enfrentan la pérdida de un empleo o no. Para mí, esta no es una decisión difícil", resumió.

El Congreso aprobó en marzo, al inicio de la pandemia, un rescate de 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, pero los beneficios, incluido el subsidio al desempleo, se fueron agotando a medida que pasaban los meses.

Los demócratas intentaron aprobar en verano un nuevo rescate de más de 3 billones de dólares, pero republicanos y la Casa Blanca bloquearon ese gasto y las negociaciones fracasaron en varias ocasiones desde entonces.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la aprobación de este rescate de 900.000 millones de dólares, aunque avisó que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca en enero.

"Aplaudo este paquete de ayuda, pero nuestro trabajo está lejos de terminar. A partir del nuevo año, el Congreso deberá ponerse a trabajar de inmediato en el apoyo a nuestro plan COVID-19", escribió Biden en su cuenta de Twitter, tras la aprobación de la ley.

"Mi mensaje para todos los que luchan en este momento: la ayuda está en camino", agregó el próximo primer mandatario estadounidense.

Clarín