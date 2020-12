Para Del Plá, el Pacto Fiscal subordina la economía a los mandatos del FMI

Claudio Del Plá, diputado del Partido Obrero, aseguró que el Pacto Fiscal prevé grandes incrementos en los impuestos para el año entrante – patentes, bancos – y que, en definitiva, el acuerdo sigue los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional.

Al firmar la Provincia este pacto, continuó, no podrá tomar nueva deuda en dólares pero este punto – indicó – esconde una trampa: no podrá hacerlo si el Estado salteño pretende financiar nuevas obras con ese dinero, o pagar gastos corrientes. Sin embargo, puede endeudarse en dólares si es para pagar nueva deuda; asimismo, no existe la restricción tampoco en el caso de poner las regalías mineras como garantía.

“El pacto fiscal lo dicta al FMI porque pretende subordinación, eso es lo que están votando las Legislaturas de todo el país. Es un estatus colonial”, disparó el legislador.