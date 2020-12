Destacan que el Consenso Fiscal limita el endeudamiento en dólares

Recordó que el Consenso Fiscal surgió en 2016 y dijo sentirse sorprendida por algunas afirmaciones que desconocen que el problema financiero “no es de la Isla provincia de Salta” sino de la macroeconomía en un país que viene de dos años de déficit, con problemas en su recaudación y una situación extraordinaria y excepcionalísima como la pandemia, que cambió el rumbo de las decisiones políticas.

“Se hablaba de las cuestiones bancarias, bienvenido sea que los bancos empiecen a pagar ese cuatro por ciento y coincidimos en que no se lo cobre a quien pide un préstamo”, dijo Villamayor.

En tal sentido, remarcó además, que “se plantea la limitación del endeudamiento en dólares bienvenido sea y lógicamente se habilita la deuda en pesos, porque nos guste o no, no nos da el cuero. Sabemos que lamentablemente necesitamos ayuda y también que no podemos seguir endeudándonos en dólares”.

Por otra parte, Villamayor cuestionó a los legisladores que criticaron el proyecto indicando que algunos “terminan desconociendo sus pertenencias y partidos, pese a que el Presidente de la Nación pidió trabajar unidos, algunos de ese sector entendieron para la miércoles”.