Russo: "No me da miedo que el VAR sea determinante en la Libertadores. No es mi rival"

El entrenador de Boca Miguel Ángel Russo se refirió este lunes a las polémicas sobre el videoarbitraje en los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores y que causó las quejas mediáticas del vicepresidente del club, Mario Pergolini: "No me da miedo que el VAR sea determinante en la Libertadores. No es mi rival", aseguró.

"No es el que tengo que enfrentar o vencer. Tengo que ganarle al rival de la mejor manera y forma posible", agregó el entrenador en conferencia de prensa este mediodía en el predio de Ezeiza.

Y agrego: "Son situaciones que te pueden favorecer o perjudicar. Si enfocamos que el VAR es nuestro rival estamos confundidos. Buscaremos que el VAR no nos perjudique con nuestra manera y formas"

Sobre el rendimiento irregular del equipo en los últimos dos partidos en La Bombonera, ante Inter de Porto Alegre (0-1 por la Libertadores) y Arsenal (1-1) en el torneo local, Russo comentó: "Siempre sabemos dónde estamos parados, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, seguimos mejorando".

"Tenemos autocrítica, después de la noche en Porto Alegre (victoria 1-0) hablaban maravillas de Boca. Pero nosotros sabemos nuestra realidad", se diferenció.

Luego el director técnico de Boca se refirió al enfrentamiento ante Racing, el próximo miércoles por la ida de los cuartos de final: "Es Copa Libertadores, es todo muy parejo. Seguramente será duro y difícil"

"Nos enfocamos en el día a día para formar el equipo. El entrenador tiene el día a día que la gente no ve. Estamos en un momento que hay chicos que hemos hecho jugar y descansar a varios. Ahora jugamos muy seguido. Para el miércoles veremos. Falta todavía", despejó.

El delantero colombiano Sebastián Villa, confirmado entre los titulares.

Russo fue consultado si el delantero Franco Soldano podría estar desde el comienzo contra "La Academia" y respondió: "Es un jugador muy útil para nosotros. Yo me tomo todo el tiempo y elijo los momentos en que los futbolistas más puede rendir"

Después fue el turno de la situación de Julio Buffarini, quien sería suplantado el miércoles por Leonardo Jara, que el sábado ante Arsenal no fue capitán, según las versiones por orden de la secretaría de fútbol ya que todavía no arregló su contrato que vence el 30 de junio de este año.

"Siempre son decisiones mías. Ninguno de los tres que normalmente son capitanes estaban. Y creí que lo mejor era poner a (Carlos) Zambrano. Todas las decisiones sobre el equipo las tomo yo", aclaró.

Sobre Mauro Zárate, quien no fue convocado para jugar ante Arsenal. comentó: "Es un muy bien futbolista pero pasó un año complicado por las lesiones. Esto es Boca, son momentos y el que los elige soy yo"

En el final de la conferencia le dedicó unas palabras a Carlos Tevez: "Carlitos está bien, estamos buscando lo mejor para él. Como todos, queremos los logros, estamos en un momento importante de la Copa Libertadores y hay que estar preparado para todo tipo de situaciones".

Con Racing en el horizonte

Boca practicó esta mañana en Ezeiza y aunque no está confirmado oficialmente, el equipo tendrá al manos un cambio con respecto al que eliminó por penales a Inter de Porto Alegre: Leonardo Jara ingresará por Buffarini.

La otra posible modificación es la presencia de Soldano para formar dupla con Tevez, lo que marginaría de la formación al colombiano Edwin Cardona.

El posible once es con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y Sebastián Villa; Tevez y Soldano o Cardona



El plantel "xeneize" volverá a las practicas mañana desde las 9.30 en Casa Amarilla y luego quedará concentrado en el hotel Intercontinental.

Boca enfrentará a Racing el próximo miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.