Simesen de Bielke: “Mi trabajo en la causa Mamaní terminó”

Por Aries, la Fiscal de DDHH explicó que el Poder Judicial no tiene facultad para apartar a un miembro del MPF y que, además, su trabajo en la causa contra el comisario Mamaní llegó a su fin al presentar las pruebas pertinentes.

Un gran escándalo judicial de desató a raíz de la decisión del juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, de “apartar” de la cusa Mamaní a la fiscal de DDHH Verónica Simesen de Bielke. Cabe recordar que el comisario Walter Exequiel Mamaní es investigado por presuntos hechos de corrupción.

La decisión del juez llega a raíz de una medida solicitada por la defensa de ex auxiliar fiscal Sergio Dantur – investigado también por sus contactos estrechos con el comisario – aduciendo que la Fiscal ordenó el secuestro de un teléfono particular incumpliendo la metodología de rigor.

“Yo no me tomo nada a título personal, pero las cosas también hay que tomarlas como de quien vienen”, sostuvo Verónica Simesen de Bielke al ser consultada sobre la situación.

Además, explicó que el Poder Judicial carece de facultades para apartar de sus cargos a miembros del Ministerio Público Fiscal; este es un organismo independiente con un reglamento específico y diferente al del primero. De hecho, comentó, existen un fallo de la Corte Interamericana donde sanciona al Estado colombiano por una medida similar entendiendo – justamente – lo planteado.

En tanto, la Fiscal de DDHH aseguró que ella actualmente no tiene intervención alguna en la causa contra el comisario Mamaní. El organismo a su cargo – señaló – se encarga de investigar, formular las acusaciones y, una vez que la causa se eleva a juicio, transfiere todo lo recabado a los fiscales penales comunes.

“Esta causa está concluida, yo ya no tengo ninguna intervención en ella”, apuntó Simesen de Bielke.

Aclarado este punto, la integrante del Ministerio Público Fiscal aseguró que lo dispuesto por el juez Martini debe ser sometido a una lectura mucho más profunda y que, de hecho, la resolución “no cuenta toda la verdad”.

“Cuando el imputado Mamaní pide una inspección ocular en el teléfono de Dantur para constatar que hubo comunicación entre ellos, Dantur presentó un teléfono particular. Su defensa allí se opone a la extracción de los datos del aparato, con lo cual, no deja de llamarnos la atención que un auxiliar cuestionado en Anta – sabiendo cómo se manejaron las cosas allí - no nos permita la tarea”, relató.

Se suma a esto que el teléfono en cuestión no era el que otorga del MPF de manera oficial, sino que era un teléfono particular, es decir, Dantur tenía una línea personal siendo usada con el carácter de oficial.

“Jamás puedo haber inducido a error al Tribunal porque tampoco yo conocía la situación con ese teléfono”, concluyó Simesen de Bielke.