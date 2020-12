"Licha" López ya palpita el duelo ante Boca

Lisandro López, aseguró que el plantel 'albiceleste' "llega muy bien" a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Boca Juniors, al que catalogó como un equipo "copero".

"El equipo llega muy bien después de la gran fase que hicimos en octavos de la Copa Libertadores", declaró "Licha" en diálogo con TNT Sports al referirse al presente de su equipo en el torneo continental.

"Lo vengo viendo a Boca, es un muy buen equipo y sabe jugar este tipo de partidos, es copero", dijo sobre el "Xeneize", que el miércoles pasado se clasificó a la siguiente fase tras haber vencido por penales a Internacional, de Porto Alegre, Brasil.

"Más allá de que ayer le tocó sufrir un poco, tiene grandes futbolistas que marcan diferencia de mitad de cancha para adelante", añadió en alusión a la derrota de Boca por 1-0 como local durante el tiempo reglamentario. En la ida, como visitante, ganó por el mismo resultado.

"Siempre tiene un condimento más especial cuando juegan dos equipos del mismo país", continuó sobre el duelo ante el conjunto dirigido por el técnico Miguel Ángel Russo.

Racing Club y Boca Juniors se enfrentarán los próximos miércoles 16 y 23 de diciembre en El Cilindro de Avellaneda y La Bombonera, por la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, respectivamente.

El goleador, de 37 años, también se refirió a la decisión de Diego Milito de dejar su cargo de secretario técnico una vez que termine el mandato del presidente Víctor Blanco, con quien el "Príncipe" mantiene diferencias de criterio respecto al manejo de la institución.

"Lo único que pasó fue una diferencia entre las dos personas más importantes de Racing", opinó el máximo ídolo de Racing en la actualidad, a la vez que expresó que su deseo es que "sigan los dos en la institución".

El futbolista, oriundo de la ciudad bonaerense de Rafael Obligado, por último habló sobre su futuro ligado al fútbol una vez que se retire de la actividad profesional.

"Todavía no sé qué voy a hacer cuando termine mi carrera, puede ser que siga ligado a Racing o al fútbol", dijo "Licha".

"No me veo como entrenador el día de mañana, porque no lo siento", concluyó Lisandro López.