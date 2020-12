Diputado afirma que en el norte de Salta hay “una ausencia total de Sáenz”

“Venimos manifestando todo el año esta situación, ausencia total de Sáenz en el norte de Salta, seguimos con el discurso vacío de contenido y sin gestión en el territorio”, dijo el legislador y agregó que todos los días hay cortes de ruta en los municipios y ello indica que “no hay soluciones concretas”.

En tal sentido, se refirió al reclamo por agua de parte de los vecinos de Saltador Mazza y criticó que la respuesta haya sido las balas de goma. También citó el conflicto municipal en Aguaray, que está gobernada por un comisionado interventor y criticó al Gabinete por no resolver los problemas.

“El pueblo está reclamando y hay un momento que se torna insostenible cuando todos los problemas se acumularon y no hubo respuestas a ninguno de ellos”, dijo el legislador del Frente de Todos.

Finalmente, cuestionó que hay dos parajes pertenecientes al municipio de Salvador Mazza –Icua y El Sauzal-, que están alejados de la zona urbana y que en los mismos viven pobladores hace más de 50 años pero el registro dominial está a nombre de otras personas. En tal sentido, criticó que el ministro de Gobierno no resuelva este conflicto en el que hay personas a las que se le cierran la tranquera y no pueden salir del lugar o no tienen caminos.

“El propio titular registral le hizo un ofrecimiento de acuerdo a Ricardo Villada y el ministro no lo resuelve”, dijo el legislador

Por otra parte, el diputado cuestionó la reforma a la Ley de Regalías Mineras de la Provincia, que ya cuenta con media sanción.

Insistió en que lo que estaba destinado para los municipios y ahora quedará para la Provincia, va a ser destinado para gastos corrientes.