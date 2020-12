Nora Giménez consideró “repudiable e inconcebible” el homenaje a Kairuz

“Yo lo he repudiado, no es que me molestó, me pareció repudiable e inconcebible y que además nuestros concejales del Frente de Todos hayan acompañado esta medida”, dijo Giménez en diálogo con Hablemos de Política.

Indicó que como exconcejal le preocupa el mal uso de una herramienta legislativa como el tratamiento de proyectos sobre tablas, algo que se reserva para temas urgentes y ese homenaje no lo era. Además, indicó que existe una Ordenanza que fija el mecanismo para realizar homenajes en la que interviene una comisión específica.

“Antes que pensar en desdecirse o en retirar el homenaje, hace falta que alguien se haga cargo. Hay que salvaguardar las responsabilidades de la institución”, dijo Nora Giménez y agregó que los concejales que promovieron el polémico homenaje “no han actuado de buena fe”.