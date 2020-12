Vecinos de Bº El Carmen exigen obras y cloacas para la barriada

Según explicaron, recorrieron varias dependencias provinciales y municipales para hacer escuchar su reclamo y no obtuvieron respuesta. Es por ello que esta mañana decidieron cortar la intersección de Luis Güemes y Entre Ríos hasta tanto funcionarios se acerquen al lugar para evaluar la situación.

Helena Guantay, vecina del Bº El Carmen, explicó por Aries que el reclamo por cloacas lleva mucho tiempo y que nunca fue escuchado. Cansados, los vecinos se organizaron y decidieron cortar esta mañana la bajada del templete de San Cayetano.

“En el Grand Bourg no fuimos recibidos, solo nos dijeron que no hay plata. En Aguas del Norte nos dieron un poco más de claridad, igual sabemos que el proyecto de cloacas no ha sido incluido en el Presupuesto del año que viene”, sostuvo la referente.

Explicó que en la zona hay familias que debieron hacer dos pozos ciegos para saldas la problemática.

“Pedimos la presencia de la Intendenta, que convoque a su equipo de trabajo y que investiguen”, finalizó la vecina.