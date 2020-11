El Turco García contó qué le dijo Dalma en el velorio de Diego Maradona

"Yo lo lloré el viernes a la mañana mirando los programas que hacia él, ahí tomé consciencia pero cuando me enteré no lo podía creer. Cuando estaba en la Casa Rosada con Claudia, Dalma y Gianinna era como que Diego. En una me dice Dalma 'yo no lo puedo creer, Turco. Para mí, ahora abre el cajón y se levanta'", contó el exfutbolista frente a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

"Nos tenía acostumbrados a eso", reflexionó el Turco, antes de relatar que tardó en darse cuenta de lo que había pasado.

Y agregó: "Yo en el momento que salió la noticia, me negué no me puede estar pasando esto a mí, yo si lo lloré el viernes. Ahí bajé a la realidad, y después volvés a no entender nada. lleva tiempo el duelo".

