Un grupo de jubilados se manifestó frente a la Legislatura

Con banderas argentinas y consignas de rechazo a las políticas hacia los jubilados del actual Gobierno nacional, los manifestantes permanecieron por una hora frente al palacio legislativo.

Por Aries, Irene, una de las manifestantes, remarcó que todos los asistentes a la protesta son independientes y no representan a ninguna organización sino simplemente “a gente que ha aportado toda su vida y que no es justo que le saquen a quienes no pueden defenderse”.

“Que el ejemplo lo dé el Gobierno, las autoridades. No es justo que haya gente que tenga dos jubilaciones y todavía esté trabajando”, dijo Irene.

Además, la mujer consideró que el aumento del 5 por ciento anunciado por el Gobierno nacional “es una burla” y advirtió que la falta de trabajo va a terminar vaciando las cajas para

Por su parte Luis, otro asistente a la protesta manifestó que los jubilados están pasando un momento muy difícil y planteó que en campaña electoral el presidente habló de un aumento del 20 por ciento, lo cual no se ejecutó.

“Hoy el jubilado tiene una expectativa de vida más grande que antes, tenemos esperanzas de muchas cosas más y aparte hay muchos jubilados con mucha experiencia que pueden ayudar mucho a los gobiernos pero acá al jubilado se lo considera una persona terminada”, dijo el hombre y agregó que actualmente hay muchos de sus pares siguen trabajando para aportar a la economía del hogar.