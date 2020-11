Residente compró una casa en California por 5,8 millones de dólares

René Perez (42), más conocido como Residente, ex líder de Calle 13, compró una casa en Encino, California, por 5.8 millones de dólares.

Sí, algunos critican su doble discurso. El ex novio de Soledad Fandiño, la actriz argentina con quien tuvo un hijo, Milo, dice estar del lado de los pobres, pero…

El artista acaba de asociarse con Sony Pictures Entertainment para producir su proyecto 1868, en el que busca lanzar contenido original enfocado en historias de los grupos sociales menos visibles.

La mansión cuenta con siete habitaciones y siete baños. También posee una sala con chimenea en donde predomina el color blanco y es lo primero que se ve en la entrada a la propiedad.

Hay otra sala más amplia con vista a los jardines. Los baños, espaciosos, son en color negro y blanco. Las habitaciones también son muy amplias y en colores pastel.

En la cocina se puede observar el predominio del blanco y la madera.

Además, la casa tiene dos comedores, una pileta con jacuzzi y un inmenso garaje para varios autos.

A principios de año, el cantante presentó la canción René y dijo que era lo más íntimo que había escrito en su vida. Ahí, entre otras cuestiones, se refería a su humilde infancia en Puerto Rico.

"La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día", señala el artista, entre otros pasajes del tema.

Es más, el artista contó que esa canción le salvó la vida.

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", explicó.

En René, también habla de sus orígenes, sus miedos, sus pérdidas y sueños.

Cuando se refiere a su madre, dice: "Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro/ y nos convertimos en su obra de teatro".

También habla de sus amigos a los que "mataron".

"Nunca pensé que este tema conectaría con tanta gente al mismo tiempo", señaló, cuando se multiplicaban las reproducciones de su canción en las distintas plataformas.

Residente reveló que el tema lo construyó en un momento bastante complicado de su vida, en el que "necesitaba reconectar con todo de nuevo".

Para eso, se fue hasta Trujillo Alto, la localidad donde creció en Puerto Rico, y produjo un video y una canción cargada de postales familiares "y cosas que tenía en la memoria", que le recordaban a su niñez.

En las primeras imágenes que acompañan a su nuevo tema, se puede ver la casa en la que creció de pequeño, antes de mudarse a la calle 13, que luego le daría el nombre al grupo que fundó, una de las bandas latinas más influyentes de las últimas décadas, y del que se separó hace unos años para emprender su aventura profesional como solista.

"Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué / Así que aprendí a batear hits por encima de una pista", sigue cantando René.

Y se refiere a sus problemas de salud: "El estrés me tiene enfermo / Hace diez años que no duermo".

Clarín