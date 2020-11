Concejala pidió que Bettina Romero se dé un baño de realidad y cambie su gabinete

“Si no sabe cómo llevar adelante la administración del municipio, cambie ese gabinete sin experiencia ni conocimiento que tiene porque lo están pagando con pérdida de calidad de vida todos los vecinos de la ciudad. Salga a la realidad, dialogue con los vecinos de los barrios más alejados”, dijo la concejala.

En referencia a las obras en las bicisendas, García señaló que “no estamos para jugar con los recursos del Estado Municipal haciendo ensayo y error” y consideró que es la obra con más rechazo, en los últimos años, “simple y llanamente porque no es una prioridad, menos en el contexto económico, social y sanitario actual. No digo que no sea necesaria sino que no es una prioridad”.

García sostuvo que la intendenta no aparece cuando hace falta, no dialoga, no se compromete, no da la cara, manda a suspender a quienes la cuestionan e indicó que “todos los conflictos que hubo este año (tránsito, taxistas, permisionarios, manteros, etc.) todos tienen en común que la intendenta nunca apareció a dar la cara. No se inmuta por la apremiante realidad que los vecinos atraviesan”.

“Bettina Romero anda ocupada haciendo zoom con Horacio Rodríguez Larreta mientras nosotros atendemos e intentamos encausar, de la mejor manera, los reclamos que vienen a la puerta de la Avenida Líbano, porque en la Paraguay parece que nunca hay nadie con tiempo para los vecinos”, concluyó la legisladora.