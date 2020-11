Bettina volvió a cargar contra empleados municipales y habló de “ñoquis históricos” 

Esta mañana, la intendenta Bettina Romero volvió a cargar contra empleados municipales aunque sostuvo que no está en conflicto sino que, a pesar de la pandemia, se trabajó y se pagó sueldos y aguinaldos sin demora.

“Estamos trabajando codo a codo con los empleados, después los conflictos conciertos intereses y ciertos representantes de los sindicatos preocupan porque a raíz de comportamientos y denuncias hay gente que está siendo retirada”, remarcó la jefa comunal.

Romero señaló que está orgullosa de que armó un buen equipo con los que quieren trabajar y marcó que quedaron en evidencia los que tienen otros intereses.

“Analicen los sumarios, tirar títulos para armar polémica no tiene sentido”, marcó Romero y aseguró que no ordenó a ningún funcionario que no hable con Aries. “No le tengo miedo a los extorsionadores, me animé a frenar las prácticas que tienden a dañar el funcionamiento de la democracia”, cerró la Intendenta.