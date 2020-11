El proyecto para un Banco Municipal de Cannabis Medicinal volvió a comisión

El concejal Fernando Ruarte, autor del proyecto, manifestó que de acuerdo al informe jurídico del Digesto del Concejo Deliberante, se especifica que no hay contraposición con el proyecto de ordenanza ya que la Ley nacional 27350 de Investigación Médica de Uso Medicinal del Cannabis, invita a las provincias y a los municipios a su adhesión y la Ley provincial 7996 crea el marco legal respecto al cannabis medicinal.

De este modo, Ruarte polemizó con el dictamen mayoritario de la Comisión de Legislación General que aconsejó la sanción de un proyecto de declaración.

“Hace meses este proyecto se viene trabajando y hemos invitado a expertos en la materia y pudieron ilustrarnos acerca de esta necesidad precisa e inmediata de acceso a la salud. No podemos tirarle la pelota al ejecutivo municipal ni provincial ni nacional”, dijo Ruarte.

Además, cuestionó que se siguen iniciando procesos legales y criminalizando a quienes sólo quieren un tratamiento a sus padecimientos. “Con la excusa de votar en bloque algunos concejales ni se tomaron el trabajo de leer el proyecto y no pudieron demostrar un poco de empatía”, manifestó el edil.

“El uso del cannabis existe como tratamiento de problemas de salud como la epilepsia, padecimientos oncológicos, glaucoma fibromialgia y otros. El problema es que el acceso a ese tratamiento no se encuentra regulado y en muchos casos se criminaliza”, dijo Ruarte.