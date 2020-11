Intendentes buscan que se proteja su imagen y que no hayan más intervenciones

Por Aries, el presidente del Foro e intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, manifestó que en la reunión se habló de la obra pública que se gestionó para el año próximo, sobre el pago del aguinaldo, sobre la necesidad de que se coparticipe una parte de las retenciones a la soja y sobre la imagen de los intendentes luego de la intervención al municipio de Aguaray debido a las imputaciones que tenía en su contra el exintendente Enrique Prado.

“Se habló de cómo nos están tratando a los intendentes, nos meten a todos en la misma bolsa, de ver de proteger la imagen de los intendentes porque no somos todos iguales”, dijo Moreno sobre la reunión con Gustavo Sáenz y agregó que también se acordó en hablar con los presidentes de ambas cámaras legislativas “para que no se proceda de la forma que se procedió con el intendente Prado” ya que “la justicia tendría que haber mucho más rápido que la Legislatura”.

Indicó que el gobernador les dijo a los intendentes que “no estaba de acuerdo con lo que pasó” con la intervención al municipio de Aguaray.

“Estamos a favor de cuidar la institucionalidad, se nos está cayendo abajo la imagen de los intendentes. Mañana un grupo de personas dicen: vos sos chorro, los medios periodísticos también nos amenazan, pasado mañana diputados y senadores nos hacen un juicio político y quedamos como Adán en el día de la madre”, dijo Daniel Moreno.

Además, consideró que son los intendentes los que ponen a los diputados y senadores, con lo cual no le parece que sean ellos los que saquen a los intendentes.

“El Gobernador nos dijo que no le gustó los paso que siguieron, fue muy rápido. La justicia tendría que haber sido un poco más rápida, toda la culpa nos echan a los políticos pero nosotros culpamos a la justicia ¿por qué no actúan más rápido? El fiscal tiene que actuar después que actuó la política, no es coherente”, consideró el presidente del Foro.