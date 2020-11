Bullrich se disculpó por usar un pasaje del Senado, pero Grande dice que estuvo “perfectamente bien” utilizado

La exministra de Seguridad durante el macrismo aseguró que su equipo "no tenía información" sobre los pasajes. "Fue medio rápido. Hablé con el apoderado del partido que iba a sacarlos, después él habló con la secretaria privada de la senadora [Laura Rodríguez Machado] porque no había muchos pasajes. Fue toda una confusión, yo pido disculpas, sinceramente. Si bien es legal el mecanismo porque son innominados, no lo considero ético”, explicó Bullrich.

"Considero que es dinero del pueblo y, en consecuencia, lo voy a devolver", sostuvo Bullrich.

Sin embargo, el diputado nacional por el PRO de Salta, Martín Grande, volvió a llamar la atención al contradecir a la presidenta de su partido y defender la maniobra sin ética, según la expresión de la protagonista de los hechos.

“No es senadora pero es presidenta de un partido, tiene que ver con la actividad política y puede viajar perfectamente bien con los pasajes de un senador”, señaló Grande y la comparó con un pastor que él le entregó pasajes para que viaje a Buenos Aires.