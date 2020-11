El gobierno nacional invertirá 730 millones de pesos para ampliar la conectividad en Salta

Lo acompañaron en Casa Rosada la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos y el director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gonzalo Quilodrán.

La iniciativa, que tendrá una inversión total de 730 millones de pesos, permitirá brindar conexión a veinte localidades del interior de la provincia de Salta, ampliando la cantidad de personas con servicio de internet (en la actualidad más de un 25 por ciento no posee proveedor) y mejorando la calidad de las conexiones.

Santiago Cafiero aseguró que “la idea es vincular el programa Conectar, con el plan Impulsa que presentamos la semana pasada, que promueve la digitalización del sistema sanitario y de esta manera avanzar en la conectividad, mejorando los bienes y servicios de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Salta”.

“Seguramente parte de la conectividad que se está firmando va a impactar de manera directa en escuelas, y diferentes actividades educativas y culturales”, aseguró Cafiero y agregó que “le toca a este gobierno ser parte de quienes resuelvan las desigualdades, con la administración pública como la herramienta para transformar la realidad y generar instancias de mayor igualdad y equidad”.

En videoconferencia, el gobernador salteño destacó la firma del convenio al sostener que “son cosas que nos acercan, cada vez más, a tener las mismas oportunidades, porque la conectividad es fundamental en estos tiempos”. Y agregó: “la geografía de Salta es muy grande, con parajes muy alejados y gente incomunicada y la pandemia dejó al descubierto muchísimas cosas que no se hicieron durante varios años; chicos no pudieron seguir sus clases de manera virtual; médicos no pudieron conectarse con otros médicos para hacer interconsultas. Son dos cosas muy importantes: salud y educación”.

Por su parte, Quilodrán subrayó el impacto que va a tener la ampliación de la red federal en la provincia “ya que más de un millón de salteños y salteñas que se verán beneficiados por el alcance de ARSAT, a través de su red mayorista. Esta es una gran noticia para las localidades de Rosario de la Frontera, Metán, Cobos, Campo Santo, y principalmente, en Salta capital, que es una de las pocas ciudades del país a las cuales ARSAT todavía no llegaba. Era una deuda que el gobierno de Alberto Fernández viene a saldar”.

El Plan “Conectar”, impulsado desde la Secretaría de Innovación Pública, tiene como objetivo implementar políticas públicas federales para reducir la brecha digital en el menor tiempo posible, a través del uso eficaz de las infraestructuras físicas de telecomunicaciones existentes, tanto provinciales como nacionales.

Las dos líneas de inversión que se ejecutarán, se dividen en 70 nuevos kilómetros para la REFEFO, por lo que se crearán nuevas trazas de fibra para incorporar a la red nacional las siguientes localidades salteñas: Coronel Olleros, Macapillo, La Poma, El Tabacal, El Barrial, Misión El Cruce – El Milagro – El Jardín, Misión Tierras Fiscales y San José de la Horqueta.

Por otra parte, se renovarán y se ampliarán nuevos kilómetros a través de las redes de alta tensión de Transener, que a través del aporte de ENACOM y ARSAT habrá 103 km nuevos de fibra y se reacondicionar 140 km de las localidades de General Güemes, Campo Santo, El Bordo, Cobos, Salta, Lumbreras, Metan, Metán Viejo, Rosario de La Frontera, Copo Quile, El Potrero y Antilla.