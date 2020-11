No se puede retornar a las aulas sin violar el protocolo

“Si se quisiera cumplir con el protocolo que establece la provincia, sólo para cumplir el distanciamiento requerido se tendría que duplicar la superficie disponible”.

Boasso indicó que “el sistema educativo de Salta está en crisis por una desinversión de décadas” y que si se hubiera contado con una mejor estructura y una capacitación adecuada se podría haber sobrellevado de mejor manera y con mejores resultados la virtualidad

¿Cómo van a hacer para higienizar un baño que tiene 3 inodoros para 300 pibes y no tiene ni siquiera cerámicos? Necesitaríamos un personal de ordenanza cada 50 pibes, es decir 4 o 4 por turno, con baños completamente adecuados a las circunstancias, pero vaya a cualquier colegio y no le han puesto un mango”

“En estos meses que han pasado no han pegado un cerámico, no han cambiado un inodoro. Los baños están igual de rotos que a principio de año y no podían estar así ni siquiera para el curso normal de las cosas, imagínese en la situación de pandemia”, finalizó el docente.