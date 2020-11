Abel Cornejo aseguró que “cuesta mucho investigar”

“Muchas veces se exige, pero yo le puedo asegurar que cuesta muchísimo investigar” sostuvo el procurador y agregó que muchas veces el Ministerio Público se ve impedido de poder actuar porque “nos encontramos con numerosísimos obstáculos y trabas donde creo también que es necesario que el Poder Judicial actúe”.

El abogado señaló que llevar adelante una investigación en tiempo y forma requiere mecanismos aceitados y de voluntades confluyentes en ese sentido y que “la naturalización de ciertas prácticas incorrectas son los que generan esos bolsones de impunidad, de corrupción, que muchas veces parecen infranqueables”.

“Debe haber una gran discusión pública sobre hasta qué punto somos capaces de que se aplique todo el peso de la Ley como corresponde porque esa es la mayor contribución que le podemos hacer a las instituciones republicanas y al sistema democrático en sí”, indico Cornejo en Hablemos de Política.

“Una Democracia que no tiene un sistema de frenos y contrapesos y que uno de los poderes no funciona del todo bien no es una verdadera Democracia”, concluyó.